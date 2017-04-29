В первом квартале этого года на российском рынке в кредит было продано 126,3 тысячи легковых автомобилей. Это на 23,6% больше, чем годом ранее, но на 21,7% меньше, чем в октябре-ноябре 2016 года

Таким образом, по данным аналитического агентства «Автостат», продажи автомобилей в кредит составили 45% от общего объема реализованных новых легковых автомобилей в России.

«Темпы выдачи автокредитов и, соответственно, их доля в структуре авторынка неуклонно растут, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом качество автокредитов стабилизировалось и ситуация с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования существенно лучше, чем в случае с необеспеченными кредитами.

Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками. Если говорить о факторах, продолжающих сдерживать развитие не только автокредитования, но и всего авторынка, то, по нашему мнению, главным из них по-прежнему остается снижение реальных доходов населения».

Лидером по автокредитованию остается Москва: здесь в январе-марте этого года по различным кредитным программам было продано 43 756 автомобиля, что на 12% больше, чем в 2016 году. На втором месте — Московская область (24 002 автомобиля; +19%), замыкает тройку Санкт-Петербург (19 925 автомобиля; +19,5%).