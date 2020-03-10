Доллар топливу не указ

Эксперты прогнозируют, что стоимость топлива на российских АЗС останется на нынешнем уровне, несмотря на снижение цены нефти

Падение рубля, а также правительственные механизмы для регулирования стоимости топлива на розничном рынке России не позволят ценам снизиться, независимо от того, насколько подешевела нефть на мировом рынке. «Россияне вряд ли почувствуют снижение цены нефти. Низкая цена на нефть нивелируется девальвацией рубля, поэтому внутренние цены на нефтепродукты в России снизятся в лучшем случае на 2–3%, а на заправках и вовсе снижение будет символическое — не более 0,5%. Такова специфика российской нефтяной отрасли», — приводит ТАСС мнение начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна.

Как сообщает портал «За рулем», изменение стоимости топлива возможно только на оптовом рынке, а дополнительную выгоду от этого получат розничные торговцы. В плюсе останутся и нефтеперерабатывающие предприятия, которые получат более дешевое сырье и, вероятно, поддержку государства, на которое у них традиционно высокое влияние.