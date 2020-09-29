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29 сен 2020

Домашний скот загрязняет воздух сильнее автомобилей

Домашний скот загрязняет воздух сильнее автомобилей

В Евросоюзе в течение последних десяти лет увеличивается потребление молока и мяса, что негативным образом сказывается на экологической ситуации. Коровы, свиньи и прочие фермерские животные в сумме выбрасывают в атмосферу уже больше углекислого газа (CO2), чем все легковые автомобили, вместе взятые. К такому выводу пришла известная экологическая организация «Гринпис»

«Гринпис» проанализировал данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2018 год (более свежих нет). Из них следует, что фермерские животные в Евросоюзе (включая Великобританию) произвели в тот год 502 млн тонн CO2 — в основном через выбросы метана из навоза. Однако при условии анализа с учетом фактора обезлесения получается, что выбросов от животных было больше — 704 млн тонн.

В течение этого же срока легковые автомобили в ЕС произвели 656 млн тонн CO2, то есть они ухудшают качество воздуха меньше, чем домашний скот. Отмечается, что с 2007 по 2018 год в ЕС объем потребления мяса и молочных продуктов вырос на 9,5%, из-за чего увеличилось поголовье крупного рогатого скота и свиней.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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