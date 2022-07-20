Dongfeng выпустил дешевый кроссовер

В линейке марки Dongfeng на домашнем рынке появился суперкомпактный кросс-хэтч Nano Box. Интересно, что в модели прослеживается французский след.

Новинка подозрительно напоминает Renault Kwid – собственно, в этом нет ничего удивительного, так как новинка является его лицензионной копией, пусть и перелицованной – у китайского аналога установлены новые бампера, решетка радиатора и фары. Что касается технических компонентов, то электромотор развивает 45 лошадиных сил и 125 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 105 километров в час.

Батарея здесь скромная - 27,2 кВт·ч, паспортный запас хода – 300 километров, что для городского электрокара является весьма неплохим показателем.