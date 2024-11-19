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19 ноя 2024

Donkervoort показал прощальную версию F22 с мотором Audi

Donkervoort показал прощальную версию F22 с мотором Audi
Автор фото: фирма-производитель

Нидерландская компания Donkervoort представила модель F22 в финальной версии Final Five. Это будет последняя тарга F22 с турбомотором от Audi. Стоимость автомобиля начинается от 315 000 евро (примерно 33 220 000 рублей)

Модель Donkervoort комплектуется моторами Audi почти четверть века. Изначально это был 1,8-литровый 4-цилиндровый агрегат, а позже перешли на 2,5-литровую “пятерку”. Турбомотор на Donkervoort F22 Final Five имеет мощность 500 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до первой “сотни” - 2,5 с., а до второй - 7,5 с.

Версия Final Five отличается от стандартной F22 углерод-керамическими тормозами, углепластиковыми колесными дисками, а также карбоновым кузовом. Это позволило снизить массу автомобиля с 750 до 716 кг. Всего планируется выпустить 5 таких экземпляров. Как сообщает компания, вся партия уже была раскуплена.

При написании новости использовалась информация:
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