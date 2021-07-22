Дорожные камеры будут фиксировать еще одно нарушение

Уже этой осенью дорожные камеры научат фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар.

Как сообщает портал Autonews, новое программное обеспечение получат камеры двенадцати регионов, в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области. «Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. Как только мы это запустим, минимум в 12 регионах возможность фиксации этого состава нарушения моментально появится. Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», — заявил в интервью порталу Autonews генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения "Астралаб" Сергей Ласкин.

Что касается самого нарушения, то за езду без фар или ДХО положен штраф в размере пятисот рублей. К штрафу может применяться скидка в размере пятидесяти процентов, если оплатить его в течение двадцати дней после даты вынесения постановления.