Автомобильный портал Motorpage
22 июл 2021

Дорожные камеры будут фиксировать еще одно нарушение

Дорожные камеры будут фиксировать еще одно нарушение

Уже этой осенью дорожные камеры научат фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и ближнего света фар.

Как сообщает портал Autonews,  новое программное обеспечение получат камеры двенадцати регионов, в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области. «Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. Как только мы это запустим, минимум в 12 регионах возможность фиксации этого состава нарушения моментально появится. Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», — заявил в интервью порталу Autonews генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения  "Астралаб" Сергей Ласкин.

Что касается самого нарушения, то за езду без фар или ДХО положен штраф в размере пятисот рублей. К штрафу может применяться скидка в размере пятидесяти процентов, если оплатить его в течение двадцати дней после даты вынесения постановления.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Японцы нашли способ увеличения дальнобойности электрокаров

22 июля 2021
Lada 4x4 2019 салон

Обновленная Niva Bronto - продажи начались

22 июля 2021
Toyota официально Land Cruiser 300

Стартовали продажи нового Land Cruiser

22 июля 2021
Mercedes-Benz S 580 e

Mercedes-Benz S-Class превратили в гибрид

22 июля 2021

Volvo готовится к самостоятельности

22 июля 2021

В Сочи обнаружили обновленную Lada Vesta

22 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018)почему skoda karoq выгоднее с полным приводом
Тест драйв
19 июля 2021

Skoda Karoq
"Почему Skoda Karoq выгоднее с полным приводом"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross (2022) взял, отдал, вернул
Тест драйв
16 июля 2021

Mitsubishi Eclipse Cross
"Взял, отдал, вернул"
Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам
Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"

Написано новостей:

2 8 6 9 9