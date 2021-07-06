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6 июл 2021

Дорожные камеры будут передавать данные ДПС напрямую

Дорожные камеры будут передавать данные ДПС напрямую

В данный момент дорожные камеры просто фиксируют нарушения, отправляя всю информацию в специальные дата-центры. Однако, в скором времени они будут «перепрошиты», дабы с ними могли работать инспекторы ДПС

По словам главы столичного ГИБДД, Александра Быкова, инспекторы смогут получать с них информацию на планшеты в режиме реального времени и тут же останавливать нарушителей. «В ближайшей перспективе мы планируем осуществить модернизацию программного обеспечения центра автоматической фотовидеофиксации. После отладки соответствующего ПО, соответствующая информация с камер фотовидеофиксации уже будет передаваться непосредственно нашим нарядам на маршрутах патрулирования – цитирует ТАСС главу столичного ведомства.

Получается, что совсем скоро станут нередкими такие ситуации, когда водитель, серьезно превышая скорость, попадает под камеру, а потом на ближайшем посту ДПС его ловят и лишают прав.  Причем по плану экипажи ГАИ будут располагаться не так уж и далеко от комплексов видеофиксации – на расстоянии полутора-двух километров. Что касается мобильных камер, то в этом случае наряды будут находиться в непосредственной близости от них.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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