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4 апр 2019

Дорожные камеры будут штрафовать за мобильник и ремень

Дорожные камеры будут штрафовать за мобильник и ремень

Новые комплексы фиксации нарушений ПДД с расширенным функционалом установят уже в этом году в Москве.  В общей сложности до конца года  на столичных улицах появятся 600 новых стационарных камер, после чего их общее количество в Москве превысит две тысячи

В прошлом году ЦОДД провел тендер, по итогам которого город арендовал 200 новых комплексов. По условиям контракта, поставщик должен установить камеры, способные фиксировать десятки видов различных нарушений, многие из которых технически недоступны ранее установленным дорожным камерам, пишет RT. Название новых комплексов при этом не уточняется.

Зато известен функционал: новые системы смогут фиксировать нарушение правил пользования телефоном за рулём, непристёгнутый ремень безопасности или отсутствие шлема у мотоциклистов, непредоставление преимущества велосипедистам и так далее.  Также в ЦОДД планируется масштабная замена камер «парконов» — автомобилей с мобильным комплексом фиксации нарушений правил парковки, стоянки и остановки. 

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Авто@mail.ru, Авторамблер

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