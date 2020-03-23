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23 мар 2020

Дорожные камеры начнут фиксировать водителей с мобильниками

Дорожные камеры начнут фиксировать водителей с мобильниками

В России дорожные камеры научатся фиксировать еще одно нарушение ПДД. Нововведение в скором времени заработает в Москве

ГИБДД собирается установить на дорогах новые камеры, которые способны фиксировать использование водителем телефона во время движения. Сначала такие устройства появятся в Москве, а работать они будут на основе нейросети. Необходимый софт сейчас проходит испытания, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова. «Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице», — заявил Быков.

Он подчеркнул, что о массовом применении таких камер речь пока не идет. По словам Быкова, сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно фиксировать такое нарушение и отбраковывать ложные срабатывания.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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