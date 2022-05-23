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23 май 2022

Дорожные камеры не различают праворульные автомобили

Дорожные камеры не различают праворульные автомобили

Новые комплексы видеофиксации, которые штрафуют водителей за использование мобильного телефона за рулем, работают со сбоем, наказывая пассажиров

Бред? Нет, система и нейросеть просто не способны отличить обычный автомобиль от праворульного (те, которые ввозятся из Японии). В результате происходят такие ситуации – скажем, едете вы на своем любимом кейкаре, а пассажир сидит слева и разговаривает по телефону. Как только машина проезжает под камерой, устройство фиксирует пассажира, разговаривающего по телефону, и считывает его как водителя. В итоге вам прилетает штраф за использование мобильника, хотя вы были, что называется, не при делах.

СМИ сообщают, что в столице уже произошло с десяток подобных случаев. Любопытно, но организации, которые обслуживают камеры, уже признали данную проблему и пообещали оперативно переобучить нейросеть.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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