Дорожные камеры не различают праворульные автомобили

Новые комплексы видеофиксации, которые штрафуют водителей за использование мобильного телефона за рулем, работают со сбоем, наказывая пассажиров

Бред? Нет, система и нейросеть просто не способны отличить обычный автомобиль от праворульного (те, которые ввозятся из Японии). В результате происходят такие ситуации – скажем, едете вы на своем любимом кейкаре, а пассажир сидит слева и разговаривает по телефону. Как только машина проезжает под камерой, устройство фиксирует пассажира, разговаривающего по телефону, и считывает его как водителя. В итоге вам прилетает штраф за использование мобильника, хотя вы были, что называется, не при делах.

СМИ сообщают, что в столице уже произошло с десяток подобных случаев. Любопытно, но организации, которые обслуживают камеры, уже признали данную проблему и пообещали оперативно переобучить нейросеть.