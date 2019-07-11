Дорожные камеры провоцируют семейные скандалы

Мы, разумеется, догадывались, что дорожные камеры являются вселенским злом, однако такой подход к данной точке зрения мы встречаем впервые

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, что дорожные камеры в городе пришлось перенастроить на фиксацию задних номерных знаков, поскольку фотографирование передних номеров часто провоцирует разлады в семьях.

«Скандалы случаются в ситуациях, когда в кадр попадает водитель и неизвестная пассажирка, сидящая рядом. Потом „письма счастья“ с этим фото приходили по почте, и бывали скандалы, когда жены видели незнакомых женщин рядом с мужем. Чтобы предупредить такие ситуации, стали чаще фиксировать именно задний номер автомобиля», — заявляет Высокинский