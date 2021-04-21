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21 апр 2021

Дорожные камеры России начинают объединять в общую сеть.

Дорожные камеры России начинают объединять в общую сеть.

До сегодняшнего дня все камеры работали под разным программным обеспечением и не были связаны друг с другом. То теперь все изменится благодаря проекту «Паутина»

Паутина, собственно, и есть та самая общая сеть. Систему уже тестируют в нескольких регионах, например, в Воронежской и Тверской областях. Учитывая, что создатели системы позиционируют ее в качестве способа отслеживания угнанных автомобилей, то можно оценить масштаб действия - угнанную машину смогут проследить через пять регионов.

Впрочем, Паутину» будут использовать и для более приземлённых вещей. Например, для электронного обжалования «писем счастья» водителями, которые не согласны с санкциями, наложенными на них за нарушение правил дорожного движения. В данный момент сеть работает в пилотном режиме по Центральному Федеральному округу, но уже в декабре ее запустят на общих условиях по всей Стране.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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