Автомобильный портал Motorpage
20 окт 2021

Дорожные камеры в Англии путают футболки с номерными знаками

Дорожные камеры в Англии путают футболки с номерными знаками

Занятный курьез случился в английском городе Бат. Местная дорожная камера спутала пешехода с автомобилем и выписала штраф совершенно иному лицу

Объясняем всю суть ситуации -  по каким-то непонятным причинам женщина вышла на проезжую часть, точнее на ее выделенную полосу для общественного транспорта. Дама была в футболке с надписью «knitter». Умное устройство заметило объект, но  считало надпись не как текст, а как полноценный номерной знак KN19TER и направила «письмо счастья» владельцу машины с таким номером.

Самое забавное заключается в том, что машина с такими номерами действительно существует! Ей оказался Volkswagen Passat некоего Дэвида Найта.  Проблема в том, что живет он не в Бате, а в Суррее, и в момент нарушения он был за 250 километров от места происшествия.  Надо отдать должное, что господин Найт подал жалобу и успешно обжаловал штраф, размер которого составил девяносто фунтов (более восьми с половиной тысяч рублей).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Цены на бензин в России снова выросли

20 октября 2021

20 октября: дата в автомобильной истории

20 октября 2021

Завод «ЗАЗ» готовится к производству нового кроссовера под названием «Одесса»

20 октября 2021
Honda Civic Si (2022)

В Honda представили «драйверский» Civic

20 октября 2021
Kia EV6 (2022)

Продажи нового KIA EV6 начнутся уже в следующем году

20 октября 2021

Программу обучения в автошколах радикально пересмотрят

20 октября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato (2022) новый логотип, телематика и комплекс систем безопасности Тест драйв
20 октября 2021

KIA Cerato
"Тянет ли появление нового логотипа на полноценное обновление автомобиля?"
Infiniti QX50 - помог ли новый двигатель стать infiniti qx50 (2021) лучше?
Тест драйв
18 октября 2021

Infiniti QX50
"Помог ли новый двигатель стать Infiniti QX50 лучше?"
Subaru Outback - subaru outback (2020) на что вы обращаете внимание?
Тест драйв
15 октября 2021

Subaru Outback
"Сможете ли вы отличить новый Subaru Outback от старого?"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 3 2 4