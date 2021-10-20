Дорожные камеры в Англии путают футболки с номерными знаками

Занятный курьез случился в английском городе Бат. Местная дорожная камера спутала пешехода с автомобилем и выписала штраф совершенно иному лицу

Объясняем всю суть ситуации - по каким-то непонятным причинам женщина вышла на проезжую часть, точнее на ее выделенную полосу для общественного транспорта. Дама была в футболке с надписью «knitter». Умное устройство заметило объект, но считало надпись не как текст, а как полноценный номерной знак KN19TER и направила «письмо счастья» владельцу машины с таким номером.

Самое забавное заключается в том, что машина с такими номерами действительно существует! Ей оказался Volkswagen Passat некоего Дэвида Найта. Проблема в том, что живет он не в Бате, а в Суррее, и в момент нарушения он был за 250 километров от места происшествия. Надо отдать должное, что господин Найт подал жалобу и успешно обжаловал штраф, размер которого составил девяносто фунтов (более восьми с половиной тысяч рублей).