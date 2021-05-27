Дорожные камеры выписали почти три тысячи камер за использование мобильного телефона

2600 постановлений с начала текущего года было выписано регулирующими органами нарушителям, которые пользовались мобильным телефоном за рулем. Все штрафы выписывались на основе данных с камер

Как сообщает столичный департамент транспорта, новые комплексы видеофиксации умеют также вычислять водителей, которые едут за рулем, не пользуясь ремнями безопасности. Нарушение распознают при помощи нейросети и Big Data, после чего камера делает снимок и отправляет его на обработку в ЦОДД, где и выписывается постановление о правонарушении. Что касается мобильного телефона, то его использование допускается лишь через гарнитуру или протоколы беспроводной связи. Если же водитель будет замечен с «трубкой у уха», то ему прилетит штраф на полторы тысячи рублей.

Новые камеры начали свою работу в декабре прошлого года. Тогда в столице заработало восемь таких комплексов. Сейчас же их насчитывается уже около нескольких десятков.