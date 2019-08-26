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26 авг 2019

Дорожный коллапс: даты названы

Дорожный коллапс: даты названы

В Москве на этой неделе пиковые дневные пробки ожидаются в воскресенье, 1 сентября. В ЦОДД пояснили, что крупные дорожные заторы в этот день ожидаются из-за начала учебного года

«Пик пробок на въезд в город на этой неделе ожидается в воскресенье. Во второй половине дня мы ожидаем на подъездах к Москве достаточно плотный трафик. Это последний день перед началом года, поэтому автомобили начнут возвращаться в Москву», — заявили представители ведомства.

Ранее в ЦОДД предсказали серьезное ухудшение дорожной ситуации с 26 августа. По данным ведомства, с сегодняшнего дня ожидается увеличение количества машин на 15–17%, в абсолютных значениях это плюс 100–125 тыс. автомобилей. Наиболее тяжелая ситуация в эти дни сложится у крупных торговых центров и детских магазинов. В учреждении уже попросили водителей избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи этих точек. Например, не следует ездить на автомобиле к Центральному детскому миру. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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