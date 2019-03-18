Достучаться до небес

Стало известно, что Aurus не собирается останавливаться на строительстве автомобилей. Планы руководства марки выглядят куда более грандиозными. Как вы отнесетесь к тому, что под брендом Aurus будут выпускаться вертолеты?

Да, под брендом Aurus будут производить не только представительские автомобили, но и вертолеты. Марку Aurus получит люксовая версия вертолета «Ансат», который выпускают на Казанском вертолетном заводе (КВЗ). Разработка ведется в рамках сотрудничества госхолдинга «Вертолеты России» (в него входит КВЗ) и московского института НАМИ (разработчик и производитель автомобилей Aurus).

Технически, вертолет не изменится, однако, внутренне оснащение у него будет полностью иным. К слову, салон премиум-класса будет создаваться силами сторонней фирмой. По дизайну убранство вертолета Aurus будет перекликаться с интерьерами автомобилей этой марки. Никаких общих деталей у вертолета с автомобилем, понятно, не будет. Родство — только в бренде. Кстати, стоимость оснащения вертолета в подобном исполнении оценивают в 10 миллионов рублей.