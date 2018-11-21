ДТП станут электронными

Реформа по превращению бумажных ПТС в электронные затронет еще одну немаловажную сферу - аварии, точнее их оформление

Речь идет о разработке специального приложения, которое разрабатывается одним из подразделений Ростеха. Кроме того, приложение будет неразрывно связано с еще одной разработкой корпорации - электронными ПТС.

Дело в том, что при помощи будущего приложения предполагается фиксировать и сканировать автомобили после аварий и сопоставлять полученные снимки с предыдущими, сделанными во время покупки ТС. После фиксации, все данные будут заноситься в общую систему, где также содержатся электронные ПТС. Подобное решение должно серьезно упростить процесс оформления ДТП, так как, все повреждения будут выявляться программно и не потребуют описаний «от руки». Кроме того, приложение позволит привязывать момент сканирования к месту и времени, а также определять положение транспортных средств на дороге при помощи дополнительных ориентиров.

Учитывая тот факт, что страховые компании также могут получить доступ к этой системе, то оформление и дальнейшее урегулирование будет наиболее упрощенным. Стоит отметить, что с осени следующего года фиксирование ДТП с помощью фото и видеосъемки станет обязательным, так что новое будет лишь содействовать этому правилу.