Duster получил новый силовой агрегат

Обновлённый Duster представлен публике на Парижском автосалоне

Кроссовер получил новый силовой агрегат – турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,3 литра. Такая замена соответствует общемировой тенденции снижения объёма двигателя с одновременным увеличением мощности. В линейке моделей Дастер будут устанавливаться два варианта этого мотора с различной степенью форсирования - до мощности 130 и 150 л.с.

Этот двигатель уже известен автомобилистам. Впервые он вышел на рынок в комплектации к Рено Сценик, затем их стали устанавливать в Мерседесы А-класса и Ниссаны Кашкай.

В России дилеры ещё предлагают предыдущую версию кроссовера Дастера после небольшого рестайлинга. Новый автомобиль пока предназначен для европейских продаж. Когда он появится у наших дилеров неизвестно.

Продажи бюджетного кроссовера пока идут хорошо практически на всех континентах. Несмотря на сравнительно большое количество претензий и отрицательных отзывов, соотношение цены и качества у этого автомобиля продолжает привлекать новых владельцев.