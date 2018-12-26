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26 дек 2018

Движение в центре Москвы будет перекрыто в новогоднюю ночь

Движение в центре Москвы будет перекрыто в новогоднюю ночь

Если в новогоднюю ночь вам вдруг захочется посетить своих друзей или родственников, которые живут в центре, то мы настоятельно рекомендуем вам не пользоваться машинами. Проехать на автомобилях у вас не получится по причине полного перекрытия движения в центре города, так что лучше воспользоваться метро

Информационный центр транспортного комплекса Москвы сообщает, что на автомобиле нельзя будет проехать с 23:50 до 00:10 1 января по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной до пересечения с Китайгородским проездом. Также движение перекроют на Москворецкой улице, площади Васильевский спуск, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных.

На час позже - с 00:50 до 01:10 будет запрещено движение по следующим улицам: Ходынское поле, Вологодский проезд, улица Академика Глушко, бульвар Дмитрия Донского. Также будут перекрыты:  Проектируемый проезд № 5562 - от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе; Физическая улица - от Калужского шоссе до Солнечной улицы и Центральная улица - от дома 26 до Солнечной улицы.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Газета.ру

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