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27 апр 2022

Джереми Кларксон назвал беспилотники убийцами

Джереми Кларксон назвал беспилотники убийцами

Несколько дней назад в английские ПДД внесли поправки, согласно которым водитель, находясь за рулём ТС, оснащённого комплексом автопилотирования, может просматривать видеоконтент, если находится в пробке или же движется со скоростью менее 60 км/ч. При этом пользоваться смартфоном категорически запрещается.

Этот парадокс и привлек внимание известного автомобильного журналиста. По его мнению, полутонов в использовании беспилотников быть не должно – либо эти транспортные средства должны быть полностью безопасными, а значит, водителю можно делать все, что вздумается, либо эти машины нельзя выпускать на дороги, в принципе.

К слову, сам Кларксон предпочитает водить машины самостоятельно: "Я лучше сам буду водить автомобиль! Это не сложно, поверьте. И я предпочёл бы машину, которая является просто средством передвижения, потому что беспилотный автомобиль имеет свой "мозг", который запрограммирован при определённых обстоятельствах убить вас, - пишет Кларксон в своей колонке. - Если вы окажетесь в ситуации, когда машине предстоит сделать выбор между тем, чтобы врезаться в толпу школьников или сманеврировать в огромный дуб, то она выберет последнее. И вы заплатили за это деньги - за то, чтобы авто мог убить вас" - заявил журналист в интервью The Sun

При написании новости использовалась информация:
The Sun

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