Джереми Кларксон уничтожает Грету Тунберг

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон обрушился с критикой на экозащитницу из Швеции Грету Тунберг. По его словам, она совершила невозможное и заняла первую позицию в личном списке самых ненавистных людей

А все дело в том, что юная активистка прививает молодым людям ненависть к автомобилям. Об этом британец рассказал в интервью британскому таблоиду The Sun. «Все, кого я знаю в возрасте до 25 лет, не интересуются автомобилями. Грета Тунберг убила автосалоны, — заявил Кларксон. — В школе их учат, прежде чем они скажут «мама» и «папа», что машины — это зло, и это у них в голове».

Между тем, знаменитая троица (Кларксон, Хаммонд, Мэй), несмотря на критику Греты Тунберг в частности и экоактивистов в целом, все-таки начала освещать тему глобального потепления в своем новом шоу. Например, тот же самый Кларксон заявляет что: «Только идиот не способен изменить свою точку зрения перед лицом неопровержимых доказательств. Вопрос только в том, что делать. Обсуждение этого вопроса намного интереснее констатации происходящего», — заявил Джереми Кларксон.

Но даже после этого заявления знаменитый ведущий не пересмотрел своего отношения к Грете. Он остаётся верен себе: «Она идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрем, не изменят ничего».