Джорджетто Джуджаро подготовил для Женевы гиперкроссовер

Компания GFG Style, основанная дизайнером Джорджетто Джуджаро, представила концепт-кар Kangaroo, который сочетает в себе качества суперкара и внедорожника. Публичная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве

Ключевая особенность автомобиля заключается в его адаптивной подвеске с тремя настройками жесткости и дорожного просвета: «Racing» (140 мм), «Road» (190 мм) и «Off-Road» (260 мм). Именно она и позволяет автомобилю быть кроссовером и суперкаром. Что касается кузова, то он выполнен из композитных материалов в стилистике обычного спорткара.

GFG Kangaroo оснастили двумя электрическими агрегатами, которые в сумме развивают 490 лошадиных сил. Полноприводный автомобиль способен ускоряться с места до первой «сотни» за 3,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час. Комплект аккумуляторов на 90 кВт-ч позволяет проезжать без подзарядки до 450 километров.