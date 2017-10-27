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27 окт 2017

е-ОСАГО сделают доступным для всех регионов

е-ОСАГО сделают доступным для всех регионов

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) приняли решение отказаться от продажи электронных полисов ОСАГО через Единого агента ОСАГО. Связано это с многочисленными жалобами самих страховщиков.

Единый агент был запущен в августе прошлого года и должен был сделать доступной «автогражданку» в так называемых «токсисчных» регионах, где убыточность работы страховщиков превышает 100%. В случае сбоя или иной технической причины, делавшей оформление полиса ОСАГО невозможным на сайте одного страховщика, система автоматически перенаправляла покупателя на сайт другой страховой компании. В итоге крупные страховые компании футболили клиентов друг к другу, пока те не попадали на сайты небольших страховщиков, у которых не было возможности симулировать технические проблемы.

В итоге руководству Российского союза автостраховщиков это надоело и в этом августе была запущена система Е-Гарант. В случае технического сбоя на сайте страховщика, клиент направляется на закрытую часть сайта Союза, где и происходит оформление полиса. А страховая компания выбирается случайным образом по номеру ПТС.

До конца этого года две системы будут работать параллельно, но с 1 января останется только Е-агент.

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При написании новости использовалась информация:
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