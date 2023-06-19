Единое ОСАГО для России и Белоруссии утверждено

Буквально на днях парламентское собрание двух стран одобрило закон о едином полисе ОСАГО, который будет действовать одновременно и в РФ, и в РБ.

Собственно, теперь водители обеих стран освобождены от необходимости покупки международных полисов страхования, так называемых «Зеленых карт». Достаточно купить обычную «страховку» и прописать в полисе, что он предусматривает покрытие страховых случаев на всей территории России и Белоруссии.

Интересно, что весь механизм будет работать по двойной системе – если ДТП случилось в России, то его оформление пройдет по местным законам, аналогичная схема и в случае РБ.