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7 июн 2018

Engine of the Year: наступил кризис идей

Engine of the Year: наступил кризис идей

Премия конкурса Engine of the Year, то есть «Двигатель года» еще недавно был одной из самых престижных наград в области автомобилестроения. Но теперь, то ли у жюри кончились силы, то ли инженеры-мотористы достигли пика своих возможностей.

Судите сами, в абсолютном зачете третий раз подряд победу одержал двигатель Ferrari F154 (битурбо V8 объемом 3,9 литра и мощностью 670-720 л.с.), который итальянцы устанавливают на свои суперкары Ferrari F488. Думается, если в 2019 году победа достанется ему же, конкурс можно будет попросту закрывать.

В категории «Новый двигатель года», а она осталась единственной интересной, победу снова одержала Ferrari с двигателем F140 GA – атмосферный V12 объемом 6,5 литра мощностью 800 л.с. Еще им оснащается Ferrari 812Superfast. Кстати, этот мотор оказался на третьем месте в абсолютном зачете.

Второе место в категории «Новый двигатель года» у 4.4-литрового V8 от компании BMW. Им оснащается новая BMW M5. Самое смешное, что назвать его «новым» можно с натяжкой: это модернизированный силовой агрегат. Замкнул тройку двигатель Mercedes-Benz M256: 3-литровый, рядный мощностью 367. Сейчас он устанавливается на Mercedes-Benz S-класса и CLS, но вскоре его получат и другие модели.

В остальных же категориях никаких сенсаций или хотя бы сюрпризов не случилось: победители все те же. За исключением категории «Двигатель объемом до 1 л». Здесь фольксвагеновский мотор 1.0 Turbo поменялся местами с Ford EcoBoost 1.0 Turbo. Последний, правда, был лидером в категории на протяжении… шести лет.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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