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23 мар 2023

ЕС готовит поправки в закон, который запрещает использование ДВС

ЕС готовит поправки в закон, который запрещает использование ДВС

Когда специальная отраслевая комиссия Евросоюза представила законопроект по запрету двигателей внутреннего сгорания, правительства многих стран стали выступать с резкой критикой. Ситуация достигла такой критической точки , что властям Евросоюза пришлось пойти на попятную и внедрить определенные поправки

В касту неприкасаемых решили вывести моторы, которые будут работать на синтетическом топливе (которое производится, например, из растений). Правда, есть один нюанс – моторы должны быть оснащены специальным устройством, которое будет глушить двигатель, если его заправят обычным топливом.

В то же время, министерство транспорта Германии, которое, к слову, выступило с резкой критикой запрета ДВС, поставило под сомнение возможность внедрения вышеуказанных определителей топлива по причине дороговизны разработки данной технологии.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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