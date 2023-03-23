ЕС готовит поправки в закон, который запрещает использование ДВС

Когда специальная отраслевая комиссия Евросоюза представила законопроект по запрету двигателей внутреннего сгорания, правительства многих стран стали выступать с резкой критикой. Ситуация достигла такой критической точки , что властям Евросоюза пришлось пойти на попятную и внедрить определенные поправки

В касту неприкасаемых решили вывести моторы, которые будут работать на синтетическом топливе (которое производится, например, из растений). Правда, есть один нюанс – моторы должны быть оснащены специальным устройством, которое будет глушить двигатель, если его заправят обычным топливом.

В то же время, министерство транспорта Германии, которое, к слову, выступило с резкой критикой запрета ДВС, поставило под сомнение возможность внедрения вышеуказанных определителей топлива по причине дороговизны разработки данной технологии.