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25 ноя 2024

ЕС и Китай близки к соглашению по тарифам на импорт электромобилей

ЕС и Китай близки к соглашению по тарифам на импорт электромобилей

Евросоюз и Китай находятся на завершающей стадии переговоров о разрешении спора по тарифам на импорт китайских электромобилей. Как сообщил Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европарламента, стороны близки к соглашению, которое предусматривает обязательство Китая устанавливать минимальную цену на свои электромобили, поставляемые в ЕС

В октябре Евросоюз ввел пошлины на китайские электромобили, достигающие 45,3%, обвинив Пекин в предоставлении производителям льготного финансирования, грантов и сырья по ценам ниже рыночных. Эти меры, направленные на защиту европейского автопрома, вызвали противоречивую реакцию в Европе и недовольство со стороны китайского правительства. Торговая палата Китая при ЕС назвала действия Евросоюза "протекционистскими" и "произвольными".

Несмотря на введение тарифов, переговоры между сторонами продолжаются. Китайские и европейские автопроизводители, особенно немецкие компании, зависящие от китайского рынка, возлагают большие надежды на достижение компромисса.

Ожидается, что окончательное соглашение поможет избежать эскалации торговой войны и сохранит баланс интересов на рынке электромобилей.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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