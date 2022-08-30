Еще один китайский автопроизводитель решил посоперничать с Tesla

Автопроизводителей электрокаров в Китае очень много - каждые полгода появляется очередной стартап. Впрочем, компания, о которой мы поговорим сегодня уже успела себя зарекомендовать, правда, в несколько другой области

Итак, Dayun Group - обычному человеку это название будет не слишком знакомым, а между тем это один из крупнейших концернов, который специализируется на производстве коммерческой техники - грузовиков и автобусов.

Сегмент электромобилей для этой компании новый, но планы у марки большие, уже сейчас Dayun Group презентовала линейку прототипов из нескольких седанов и кроссоверов. Первый автомобиль - седан Y6 уже совсем скоро должен стать серийным. Интересный факт - китайцы разрабатывают машины не самостоятельно, а в сотрудничестве с немецким холдингом Bosh.