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30 авг 2022

Еще один китайский автопроизводитель решил посоперничать с Tesla

Еще один китайский автопроизводитель решил посоперничать с Tesla

Автопроизводителей электрокаров в Китае очень много - каждые полгода появляется очередной стартап. Впрочем, компания, о которой мы поговорим сегодня уже успела себя зарекомендовать, правда, в несколько другой области

Итак, Dayun Group  - обычному человеку это название будет не слишком знакомым, а между тем это один из крупнейших концернов, который специализируется на производстве коммерческой техники - грузовиков и автобусов.

Сегмент электромобилей для этой компании новый, но планы у марки большие, уже сейчас Dayun Group презентовала линейку прототипов из нескольких седанов и кроссоверов. Первый автомобиль - седан Y6 уже совсем скоро должен стать серийным. Интересный факт - китайцы разрабатывают машины не самостоятельно, а в сотрудничестве с немецким холдингом Bosh.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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