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6 июн 2022

Еще одна страна стала лояльной к беспилотникам

Еще одна страна стала лояльной к беспилотникам

В США власти штата Калифорния разрешили компани GM вывести на дороги общего пользования беспилотные такси, которые будут работать полностью в автономном режиме

Строго говоря, беспилотные такси GM (тридцать Chevrolet Volt) выехали на дороги солнечного штата еще в феврале, но то были тестовые запуски и обычному человеку доступ к машине был воспрещен. Сейчас же автопроизводителю удалось договориться с властями и урегулировать все бумажные вопросы, чтобы начать перевозку пассажиров.

Разумеется, будут действовать и некоторые ограничения. Так автомобили не смогут разогнаться более сорока миль в час. Магистрали, соответственно, тоже находятся под запретом. Кроме того, беспилотниками нельзя будет воспользоваться в центральных районах города, а также в плохую погоду, когда видимость ограничена.

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