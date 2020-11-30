Ещё три региона страны встали на путь развития электрических автомобилей.

Нет, каких-то новых технологий здесь не ждите,просто власти ещё трёх регионов России отменили транспортный налог для владельцев электромобилей, однако и эти льготы оказались не вечными

Счастье привалило жителям Башкирии, Забайкальского края и Волгоградской области. Но есть нюансы. Так например, в Башкирии льготами могут воспользоваться и физические и юридические лица, однако, действовать она будет только три года. Кроме того, на гибриды льгот не предусмотрено впринципе! В Волгоградской вотчине все еще интереснее - там сроки действия льгот неизвестны, но сообщается, что от налога будут освобождены только владельцы электромобилей с одним электродвигателем мощностью до 150 лошадиных сил.

Так что в светлое будущее мы хоть и идём, но неспешно и с ограничениями. Ясно, что все эти послабления направлены на стимулирование спроса на те самые электромобили, благо власти именно так и объясняют свои намерения. К сожалению, на федеральном уровне эти меры находятся пока в стадии обсуждения. Хотя, в скором времени они могут и оформится в некую законодательную инициативу. Во всяком случае, в начале ноября правительство поручило Минтрансу, Минпромторгу и Минприроды разработать федеральный закон, который предусматривал бы развитие электротранспорта.