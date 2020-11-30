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30 ноя 2020

Ещё три региона страны встали на путь развития электрических автомобилей

Ещё три региона страны встали на путь развития электрических автомобилей

Ещё три региона страны встали на путь развития электрических автомобилей.

Нет, каких-то новых технологий здесь не ждите,просто власти ещё трёх регионов России отменили транспортный налог для владельцев электромобилей, однако и эти льготы оказались не вечными

Счастье привалило жителям Башкирии, Забайкальского края и Волгоградской области. Но есть нюансы. Так например, в Башкирии льготами могут воспользоваться и физические и юридические лица, однако, действовать она будет только три года. Кроме того, на гибриды льгот не предусмотрено впринципе! В Волгоградской вотчине все еще интереснее - там сроки действия льгот неизвестны, но сообщается, что от налога будут освобождены только владельцы электромобилей с одним электродвигателем мощностью до 150 лошадиных сил.

Так что в светлое будущее мы хоть и идём, но неспешно и с ограничениями. Ясно, что все эти послабления направлены на стимулирование спроса на те самые электромобили, благо власти именно так и объясняют свои намерения. К сожалению, на федеральном уровне эти меры находятся пока в стадии обсуждения. Хотя, в скором времени они могут и оформится в некую законодательную инициативу. Во всяком случае, в начале ноября правительство поручило Минтрансу, Минпромторгу и Минприроды разработать федеральный закон, который предусматривал бы развитие электротранспорта.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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