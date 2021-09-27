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27 сен 2021

Есть ли в Эстонии автопром? Есть!

Есть ли в Эстонии автопром? Есть!

Удивительное дело – в  Эстонии есть свое автомобильное производство. Конечно же,  о каких-то глобальных и масштабных историях речи не идет, но существует же и целая россыпь частных небольших компаний, которые постоянно выпускают интересные проекты

Одной из таких фирм является компания Noble, которая выпускает электромобили в ретро-стилистике.  Не так в Noble показали винтажный трехколесный  Noble 100, а теперь компания готовится выпустить пикап на базе этого автомобиля. Надо отметить, что новинка будет не очень большой в плане габаритов -  в длину автомобиль не будет превышать четырех метров.  Если говорить о стилистике, то пикап будет похож на Chevrolet 3500 из начала пятидесятых годов.

С технической точки зрения вся начинка будет позаимствована у трицикла Noble 100. В движение автомобиль будет приводиться 98-сильным электромотором.  Возможно, пикап оснастят более емкой батареей, так как трицикл  имеет скромный запас хода – 200 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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