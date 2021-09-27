Есть ли в Эстонии автопром? Есть!

Удивительное дело – в Эстонии есть свое автомобильное производство. Конечно же, о каких-то глобальных и масштабных историях речи не идет, но существует же и целая россыпь частных небольших компаний, которые постоянно выпускают интересные проекты

Одной из таких фирм является компания Noble, которая выпускает электромобили в ретро-стилистике. Не так в Noble показали винтажный трехколесный Noble 100, а теперь компания готовится выпустить пикап на базе этого автомобиля. Надо отметить, что новинка будет не очень большой в плане габаритов - в длину автомобиль не будет превышать четырех метров. Если говорить о стилистике, то пикап будет похож на Chevrolet 3500 из начала пятидесятых годов.

С технической точки зрения вся начинка будет позаимствована у трицикла Noble 100. В движение автомобиль будет приводиться 98-сильным электромотором. Возможно, пикап оснастят более емкой батареей, так как трицикл имеет скромный запас хода – 200 километров.