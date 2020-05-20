Euro NCAP пересмотрел правила краш-тестов

Испытания Euro NCAP становятся строже каждые два года. В этом году вводятся новые испытания уровня защиты пассажиров и систем помощи водителю

Главным изменением станет появление движущегося барьера для имитации лобового краш-теста с движущимся навстречу автомобилем. Этот тест заменит устаревшее испытание, во время которого машины врезались в статичную сминаемую преграду с частичным перекрытием, которое проводилось на протяжении последних 23 лет. Во время нового краш-теста оценивается не только защита пассажиров, но и урон, наносимый «встречному транспорту», для чего был разработан уникальный метод оценки совместимости транспортных средств.

Также в краш-тестах будет принимать участие новый манекен среднего размера THOR — самый современный на сегодняшний день. Жестче станут и боковые столкновения за счет корректировки скорости. При этом Euro NCAP будет ударять машины не только в левый, но и в правый бок, чтобы оценить травмы, наносимые при этом передним пассажирам друг другу. В ходе данного теста будет оцениваться работа центральных подушек безопасности — недавней новинке, которая стала появляться в некоторых моделях.

Впервые Euro NCAP станет оценивать и безопасность машин после аварии. В партнерстве с Международной ассоциацией пожарно-спасательных служб были разработаны критерии оценки безопасности после аварии. В частности, будет проверяться то, как информация об аварии передается в спасательные службы, насколько легко достать людей из покореженной машины, срабатывание электрических дверных ручек и так далее.