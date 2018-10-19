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19 окт 2018

Euro NCAP проверил автопилоты - результаты неутештельны

Euro NCAP проверил автопилоты - результаты неутештельны

Европейский институт дорожной безопасности протестировал десять автомобилей с наиболее развитыми системами автономного управления. Итогом стал  интересный вывод - человеку пока рано отказываться от руля и педалей

Безопасность - этот фактор наиболее важен в освоении систем автопилота.  Все десять автомобилей не смогли пройти простой тест на подрезание. Было смоделированы две ситуации. Первая -  резкое перестроение другой машины перед испытуемым. Вторая -  появление внезапного препятствия после перестроения впереди-едущей машины. Итог - в обеих ситуациях водитель вмешивался, перехватывая управление.  Умной электронике попросту не хватало времени на адекватную реакцию.

Что касается испытуемых автомобилей, то в тестах участвовали: DS7 Crossback, BMW 5-Series, Mercedes-Benz С-класса, Audi A6, Tesla Model S, и другие автомобили именитых брендов. Стоит отметить, что все они обладали cерьезными наработками автономных систем. Однако, если в корпоративных испытаниях автомобили демонстрировали хорошие результаты, то в тестах Euro NCAP их ждал провал.

Интересен еще один проведенный тест. Он заключался в проверке систем соблюдения рядности движения, иначе говоря - контроля полосы.  Конкретно, проверялась степень усилия, требуемая от водителя для поворота руля, при объезде внезапно появившегося препятствия или выбоины на дороге.  За «абсолют» эксперты взяли полное отсутствие сопротивления. К чести производителей - все автомобили показали достойный результат. Кроме Tesla - Model S активно сопротивлялась и мешала водителю перестроиться.

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Авто@mail, За Рулем , motor

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