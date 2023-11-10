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10 ноя 2023

Европа хочет снять ограничение на автомобили с российскими номерами

Европа хочет снять ограничение на автомобили с российскими номерами

В ходе последнего заседания Европарламент была принята резолюция, в которой оценивается эффективность применяемых санкций Евросоюза в отношении России. Одним из ключевых моментов в документе является призыв к пересмотру политики по использованию на территории ЕС автомобилей с российскими регистрационными знаками

Авторы документа считают, что данное ограничение является неверной трактовкой санкционной политики в отношении России, отмечая, что такой подход подрывает не только цель текущих санкций, но и сам инструмент в целом. Важно отметить, что данная резолюция касается только российских автомобилей, которые используются владельцами только в целях туризма.

Несмотря на возможное снятие ограничений, резолюции Европарламента не несут никаких юридических обязательств, а имеют в большей степени рекомендательный характер. Напомним, что соответствующие запреты действуют на территориях таких стран, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Некоторые исключения действуют для тех российских граждан, которые совершают транзит в Калининградскую область.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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