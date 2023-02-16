Европа обнародовала окончательный срок отказа от ДВС

Европейские законодатели одобрили введение новых экологических норм, которые к 2035 году должны вынудить автопроизводителей отказаться от массового выпуска автомобилей с традиционными ДВС

Новый стандарт предусматривает, что с 2035 года все новые европейские автомобили и лёгкая коммерческая техника должны обеспечивать нулевой уровень вредных выбросов, то есть, фактически, на ДВС налагается запрет. Впрочем, есть и две лазейки. Первая – производители могут устанавливать ДВС в том случае, если отсутствует выхлоп. Под такое условие попадают, например, двигатели, которые работают на водороде.

Вторая лазейка – ДВС, в традиционном понимании, смогут использовать компании, которые выпускают не более тысячи автомобилей в год. То есть много производителей спорткаров не попадут под «экологические запреты».