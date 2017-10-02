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2 окт 2017

Европейцы разлюбили дизельные автомобили

Европейцы разлюбили дизельные автомобили

Скандал с дизельными двигателями Volkswagen и отсутствие прорывных технологий повлияло на популярность дизельных легковых автомобилей на европейском рынке. Причем, довольно серьезно: по итогам первого полугодия бензиновые легковые автомобили заняли 48,5% рынка новых автомобилей (+2,7%), а дизельным машинам досталась доля в 46,3% (-3,9%).

Впервые дизельные автомобили уступили лидерство по доле продаж новых легковых автомобилей с 2009 года, когда их продажи впервые превысили популярность бензиновых. Ранее о том, что популярность автомобилей с дизельными двигателями говорили представители компанией Renault, PSA и других. А Volvo и Porsche уже объявили, что не будут разрабатывать новые силовые агрегаты на «тяжелом» топливе.

Кроме того к снижению популярности дизельных автомобилей повлияли и заявление властей крупных мегаполисов о том, что они рассматривают возможность запрета на въезд в город или его отдельные районы автомобилей с дизельными двигателями. А главы Парижа, Мадрида, Афин и Мехико вообще подписали соглашение согласно которому в этих городах дизельные автомобили запретят с середины следующего десятилетия.

Кроме того, значительно выросла популярность автомобилей с двигателями на альтернативном топливе с двигателям на газе, электричестве или с гибридными силовыми установками. За последнее время их продажи выросли на 35%, а доля в общем объеме продаж составила 5,2%, причем она постоянно растет.

В европейской ассоциации автопроизводителей и дилеров ACEA считают, что как-то только появятся более емкие и дешевые батареи электромобили могут занять главенствующее место в общем объеме продаж автомобилей на рынке Старого Света.
 

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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