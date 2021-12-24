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24 дек 2021

Европейцы сравнили «Буханку» с Mercedes Vito

Европейцы сравнили «Буханку» с Mercedes Vito
Автор фото: фирма-производитель

Нидерландский блогер купил себе российский УАЗ «Буханку», а заодно решил показать его своим соотечественникам, которые высоко высказались об автомобиле

Большинство комментаторов заявили, что простота и надежность агрегатов данной машины попросту восхищают. Некоторые даже назвали «Буханку» настоящим трактором для шоссе.  В Сети отметили, что лучше приобрести УАЗ, чем потратить огромную сумму на Tesla или Porsche, а также отечественный автомобиль будет приятнее встретить на дороге чем Mercedes-Benz Vito.

В то же время встретились и негативные комментарии, в которых указывалась недостаточная стойкость кузова к коррозии и мнение о том, что «Буханка» наносит непоправимый вред экологии. Впрочем, практически все пользователи придерживались позиции , что «Буханку» стоит назвать лучшей советской машиной.

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