Нидерландский блогер купил себе российский УАЗ «Буханку», а заодно решил показать его своим соотечественникам, которые высоко высказались об автомобиле

Большинство комментаторов заявили, что простота и надежность агрегатов данной машины попросту восхищают. Некоторые даже назвали «Буханку» настоящим трактором для шоссе. В Сети отметили, что лучше приобрести УАЗ, чем потратить огромную сумму на Tesla или Porsche, а также отечественный автомобиль будет приятнее встретить на дороге чем Mercedes-Benz Vito.

В то же время встретились и негативные комментарии, в которых указывалась недостаточная стойкость кузова к коррозии и мнение о том, что «Буханка» наносит непоправимый вред экологии. Впрочем, практически все пользователи придерживались позиции , что «Буханку» стоит назвать лучшей советской машиной.