Европейские краш-тесты дополнят новым рейтингом ассистирующих систем

Европейская организация Euro NCAP вводит новый рейтинг для оценки эффективности работы современных активных вспомогательных систем

Европейская организация Euro NCAP объявила о разработке нового рейтинга, который станет дополнением к традиционным краш-тестам. Компания создала специальную систему оценок для электронных «помощников», ассистирующих водителю во время езды.

В Euro NCAP отметили, что на данный момент все больше автопроизводителей используют на своих машинах комплексы радаров и датчиков, на основе которых работают активные вспомогательные функции. К примеру, технология Highway Assist помогает водителю автоматически сохранять постоянную скорость во время движения по магистрали, держать безопасную дистанцию перед автомобилем спереди и удерживать машину в центре полосы, что положительно сказывается на безопасности и степени усталости человека за рулем.