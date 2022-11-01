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1 ноя 2022

Европейские водители высоко оценили российскую «Буханку»

Европейские водители высоко оценили российскую «Буханку»

Всем известно, что в Германии существуют целые клубы фанатов российского внедорожника Lada 4x4. Впрочем, поклонники есть еще у одной модели – УАЗ «Буханка».

На немецком YouTube-канале CarRanger опубликовали короткий видеоролик, в котором продемонстрировали российский фургон УАЗ-452. Сами ведущие высоко оценили машину, но главное, что свои положительные взгляды озвучили и пользователи в комментариях.

Пользователи назвали легендарную модель суперпрактичным автомобилем, в котором нет ничего лишнего. Другие похвалили фургон за надежность, неприхотливость и простоту обслуживания. Нашлись и те, кто назвал УАЗ идеальным автомобилем для поездок по бездорожью. Любопытно, но обнаружились и индивидуумы, которые были готовы отказаться от своих микроавтобусов в пользу российского аналога.

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