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28 мар 2023

Евросоюз уступил Германии в борьбе за ДВС

Евросоюз уступил Германии в борьбе за ДВС

Еврокомиссия согласилась предоставить Германии юридические гарантии того, что закон о поэтапном запрете двигателей внутреннего сгорания в ЕС к 2035 году не будет распространяться на агрегаты, работающие на экологически чистом синтетическом топливе

Надо сказать, что многие автопроизводители выступили с положительным мнением по данному решению -  к примеру, Volkswagen заявляет, что концерн придерживается стратегии по электрификации, но рад одобрению синтетического топлива – это позволит сохранить ДВС для нишевых моделей, вроде спорткаров Porsche.

Правда, у автопроизводителя есть и другой резон – именно Porsche уже несколько лет является одним из перспективнейших разработчиков вышеупомянутого топлива, которое добывается из растительного сырья.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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