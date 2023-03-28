Евросоюз уступил Германии в борьбе за ДВС

Еврокомиссия согласилась предоставить Германии юридические гарантии того, что закон о поэтапном запрете двигателей внутреннего сгорания в ЕС к 2035 году не будет распространяться на агрегаты, работающие на экологически чистом синтетическом топливе

Надо сказать, что многие автопроизводители выступили с положительным мнением по данному решению - к примеру, Volkswagen заявляет, что концерн придерживается стратегии по электрификации, но рад одобрению синтетического топлива – это позволит сохранить ДВС для нишевых моделей, вроде спорткаров Porsche.

Правда, у автопроизводителя есть и другой резон – именно Porsche уже несколько лет является одним из перспективнейших разработчиков вышеупомянутого топлива, которое добывается из растительного сырья.