EXEED представляет новый внедорожник TXL 2.0 Sport Edition

Бренд EXEED объявил о выходе на рынок среднеразмерного внедорожника TXL – 2.0 Sport Edition. Ключевое обновление коснулось силового агрегата. Обновления коснулись также целого ряда опций, сделав внедорожник еще более комфортным, безопасным и функциональным.

Новый TXL оснащен 4-цилиндровым двигателем 2.0 л (197 л.с.) с турбонагнетателем, который обеспечивает исключительную эффективность при крутящем моменте 375Н*м, достигаемом уже при 2000 оборотах в минуту. Разгон с 0 до 100 км/ час занимает девять секунд. Двигатель агрегатируется семиступенчатой роботизированной коробкой передач SAGW с двумя сцеплениями.

Что касается списка опций, то он пополнился обогревом спинок сидений для водителя и пассажиров спереди и сзади (теперь он двухзонный: спинка+подушка), затемненными стеклами (боковые и заднее), усиленной шумоизоляцией лобового и передних боковых стекол. Для удобства водителя и пассажиров в салоне появились две зарядки Type C – на переднем и заднем рядах.