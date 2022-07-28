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28 июл 2022

EXEED представляет новый внедорожник TXL 2.0 Sport Edition

EXEED представляет новый внедорожник TXL 2.0 Sport Edition
Автор фото: фирма-производитель

Бренд EXEED объявил о выходе на рынок среднеразмерного внедорожника TXL – 2.0 Sport Edition. Ключевое обновление коснулось силового агрегата. Обновления коснулись также целого ряда опций, сделав внедорожник еще более комфортным, безопасным и функциональным.

Новый TXL оснащен 4-цилиндровым двигателем 2.0 л (197 л.с.) с турбонагнетателем, который обеспечивает исключительную эффективность при крутящем моменте 375Н*м, достигаемом уже при 2000 оборотах в минуту. Разгон с 0 до 100 км/ час занимает девять секунд. Двигатель агрегатируется семиступенчатой роботизированной коробкой передач SAGW с двумя сцеплениями.

Что касается списка опций, то он пополнился обогревом спинок сидений для водителя и пассажиров спереди и сзади (теперь он двухзонный: спинка+подушка), затемненными стеклами (боковые и заднее), усиленной шумоизоляцией лобового и передних боковых стекол. Для удобства водителя и пассажиров в салоне появились две зарядки Type C – на переднем и заднем рядах.  

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