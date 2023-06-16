Exeed RX: предзаказ открыт

Премиальная марка Exeed, входящая в состав концерна Chery, открыла приём заказов на свою ожидаемую новинку — среднеразмерный кроссовер RX, который получит статус флагмана модельной линейки. Стоимость автомобиля пока не уточняется, но известно, что партия для предзаказа сравнительно невелика – всего 500 экземпляров.

Зато нам известные технические характеристики кроссовера. Российская версия RX получит в свое распоряжение двухлитровый турбомотор, который развивает 249 лошадиных сил. В качестве коробки передач был выбран 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями (аналог DSG).

Exeed RX будет предложен в полноприводном исполнении и с адаптивной подвеской, где амортизаторы смогут менять степень жесткости – в зависимости от дорожных условий.