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20 июл 2022

Exeed собирается исповедовать принцип «432»

Exeed собирается исповедовать принцип «432»
Автор фото: фирма-производитель

432 – это новая стратегия развития компании, так сказать, продуктовая матрица – четыре модели с двигателем внутреннего сгорания, три гибрида и два полноценных электрокара. Эти модели будут представлены в течение ближайших пяти лет.

К слову, одна из них уже рассекречена. Речь идет о кроссовере Exeed AtlantiX, официальная презентация которого состоится уже в конце лета этого года. На сегодняшний день мы знаем, что новинка будет представлять собой кросс-купе с необычной оптикой и необычными выштамповками на дверях.

Что касается технических характеристик, то кроссовер оснастят двухлитровым турбомотором в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.  Отметим, что у машины будет и гибридная модификация, но данные по ней будут раскрыты лишь к концу следующего месяца.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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