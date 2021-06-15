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15 июн 2021

Ездишь на шипах летом? Оштрафуют вдвойне

Ездишь на шипах летом? Оштрафуют вдвойне

Автомобилям с шипованными покрышками предлагают запретить ездить быстрее 80 км/ч, а водителей штрафовать на 2000 рублей за использование таких шин в летнее время

Ассоциация автодорожников  направила на рассмотрение в ГИБДД инициативу по ужесточению ответственности за использование резины не по сезону.  Причин недовольства ровно две. Первая - шипованные покрышки наносят серьезный урон покрытию на дорогах. Вторая прямо вытекает из первой -  дорожники не смогут отчитаться об успешном выполнении проекта "Безопасные и качественные дороги", согласно которому к  2030 году в России должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных трасс.

Использование шипованных колес без должного контроля  приводит к тому, что уже через год-два после ремонта на дорогах образуется колея,  и дороги приходится снова ремонтировать. Представители ГИБДД на данный момент заявили лишь о необходимости глубокого анализа данного вопроса.

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Drom

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