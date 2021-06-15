Ездишь на шипах летом? Оштрафуют вдвойне

Автомобилям с шипованными покрышками предлагают запретить ездить быстрее 80 км/ч, а водителей штрафовать на 2000 рублей за использование таких шин в летнее время

Ассоциация автодорожников направила на рассмотрение в ГИБДД инициативу по ужесточению ответственности за использование резины не по сезону. Причин недовольства ровно две. Первая - шипованные покрышки наносят серьезный урон покрытию на дорогах. Вторая прямо вытекает из первой - дорожники не смогут отчитаться об успешном выполнении проекта "Безопасные и качественные дороги", согласно которому к 2030 году в России должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных трасс.

Использование шипованных колес без должного контроля приводит к тому, что уже через год-два после ремонта на дорогах образуется колея, и дороги приходится снова ремонтировать. Представители ГИБДД на данный момент заявили лишь о необходимости глубокого анализа данного вопроса.