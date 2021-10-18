Факт: водительские ассистенты беспомощны в дождь!

Эффективность работы интеллектуальных систем помощи водителю существенно падает во время умеренного и сильного дождя. К такому выводу пришла Американская автомобильная ассоциация (American Automobile Association, AAA)

Эксперты ассоциации провели несколько интересных тестов по определению эффективности работы водительских ассистентов при сложных погодных условиях. В качестве тестового автомобиля был выбран Hyundai Santa Fe и Toyota Rav4, которые направили на специальный полигон, где была смоделирована дождливая погода. Для начала автомобили прогнали по сухой дороге, и только в 17 процентах случаев электроника не обнаружила препятствие, что привело к ДТП.

В дождь же количество инцидентов увеличивается до 33 процентов. Эксперты также отметили, что в дождь очень сильно начинает сбоить система удержания полосы: при наличии осадков 69% тестовых поездок закончились тем, что автомобили пересекали линия разметки. Отметим, что год назад в American Automobile Association выяснили, что даже в дорогих моделях премиум-класса водительские ассистенты могут допускать критические ошибки. Недовольство аналитиков вызвала система распознавания препятствий. К примеру, в смоделированной ситуации, когда некий автомобиль стоит на обочине и занимает часть проезжей части, топовый кроссовер BMW X7 допустил столкновения в двух случаях из трех.