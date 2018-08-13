О том, что цены на топливо стабилизировались, максимум до конца года мы уже писали: с начала 2019 года будет повышен акциз. Но в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предупредили и о новом риске

Резкий скачок цен на АЗС может произойти из-за повышения на 2% НДС, при этом в ФАС говорят о том, что о дестабилизации ситуации на рынке, как это было минувшей весной, речи не идет.

«На цены на нефтепродукты оказывает влияние много факторов, налоговая составляющая — одна из значимых. Не только НДС: влияние оказывают акцизы, пошлины. Но мы постоянно мониторим ситуацию на рынке. Сказать, что увеличение какого-то из налогов ситуацию будет дестабилизировать, невозможно», — цитирует РИА Новости замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Впрочем и сегодня ситуация на рынке остается довольно сложной. Несмотря на послабления для нефтяников и их обещание не повышать оптовые цены, в июне этого года Росстат зафиксировал повышение цен в 82 российских регионах. При этом в 21 регионе цены на бензин выросли на три-пять процентов.