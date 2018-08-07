В американском отделении концерна Fiat Chrysler Automobiles возмутились планами индийской Mahindra продавать в Северной Америке внедорожник Roxor и подали жалобу в Комиссию по международной торговле США с требованием запретить импорт этой модели

В жалобе говорится, что Mahinrda Roxor в точности повторяет ключевые особенности дизайна классического внедорожника Jeep Willys. В частности речь идет о квадратном кузове, плоских боковинах и задней части кузова, которая находится на примерно одной высоте с капотом. В FCA считают, что Mahindra попросту скопировала дизайн Willys. Кроме того, в компании говорят о том, что могут понести финансовые потери из-за того, что индийский внедорожник будет продаваться по очень низким ценам.

Собственно, Mahinrda никогда и не скрывала родства Roxor и Willys. Дело в том, что машина, которую индийцы хотят продавать в Северной Америке, представляет собой экспортный вариант внедорожника Thar. Он представляет собой лицензионную копию того самого легендарного армейского Willys CJ.

При трансформации Thar в Roxor внедорожник растерял практически все, что связывало его с автомобилем: лобовое стекло, крышу, задние сиденья, а на приборной панели остался только спидометр. Плюс, дабы избежать проблем с Jeep индийцы изменили радиаторную решетку.

Внедорожник оснащен 2,5-литровым атмосферным дизелем мощностью 62 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Здесь есть раздаточная коробка Dana с понижающей передачей и жестко подключаемый привод. Мосты, естественно, неразрезные и подвешены на рессорах.

При этом в Северной Америке Mahindra по понятным причинам не стала проводить сертификацию Roxor в качестве автомобиля для общеиспользуемых дорог. Roxor попросту не прошел бы ни один тест на безопасность. Поэтому индийцы хотят продавать машину в качестве транспортного средства для использования в кантри-парках и в сельском хозяйстве.