Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выдвинуло официальные обвинения в фальсификации данных об уровне токсичных выбросов итальяно-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Как и в случае с немецким концерном Volkswagen AG, FCA обвиняется в использовании специальных программно-аппаратных приспособлений для искусственного занижения уровня выбросов вредных веществ, в частности, оксида азота, в дизельных двигателях. Кроме того, в ведомстве утверждают, что руководство альянса было осведомлено об этой практике и намеренно скрывало эту информацию.

Специалисты EPA утверждают, что автопроизводитель использовал, как минимум, восемь различных систем, которые позволяют успешно пройти экологические тесты по стандартным методикам и на стандартном оборудовании, а в условиях реальной эксплуатации значительно сокращают эффективность системы очистки выхлопа.

К такому выводу американский регулятор пришел после дополнительных тестов моделей Dodge Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee, оснащенных единым трехлитровым дизельным силовым агрегатом и выпущенных в период с 2014 по 2016 годы. Стоит отметить, что на территории США было реализовано около 104 тысяч таких автомобилей.

Официальные представители FCA уже объявили, что все автомобили, выпускаемые под принадлежащими концерну брендами, полностью соответствуют текущим экологическим требованиям и комплектуются исключительно разрешенными системами контроля чистоты выхлопов.