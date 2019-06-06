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6 июн 2019

FCA отказала Renault в слиянии

FCA отказала Renault в слиянии

Fiat Chrysler Automobiles объявил, что отзывает свое предложение о слиянии с Renault. Эксперты считают, что  отказ был объявлен по политическим причинам

Незадолго до начала переговоров о слиянии с FCA компания Renault заявила, что ее совет директоров «не сможет принять решение из-за просьбы представителей французского правительства отложить голосование до следующего собрания совета». Причины этой отсрочки неизвестны. Тем не менее в Renault рассказали, что совет директоров компании продолжает рассмотрение предложения FCA.

В свою очередь в FCA заявили, что по-прежнему убеждены в правильности своего шага, направленного на слияние с Renault, который был оценен общественностью и рынком по достоинству: сотрудничество сулило существенные выгоды для обеих сторон. 

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