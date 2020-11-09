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9 ноя 2020

Ferrari 250GTO возродится в виде реплики

Ferrari 250GTO возродится в виде реплики
Автор фото: фирма-производитель

Базирующаяся в британском городе Твайфорд компания GTO Engineering с 1991 года занимается реставрацией автомобилей Ferrari и созданием их реплик. Однако теперь фирма замахнулась на выпуск собственной модели — купе Moderna, созданного по мотивам Ferrari 250 GT

К сожалению,  ничего конкретного об автомобилях сказать нельзя – он существует лишь на эскизах и в виде парочки слухов. Есть информация о том, что британцы разработали собственную «тележку», созданную на базе трубчатого стального каркаса, под ним расположатся алюминиевые подрамники, остальные детали для максимального снижения веса выпекут из углепластика или отольют из алюминия.

К слову о весе, производитель заявляет, что машина будет весить меньше тонны. Из каких-либо технических параметров известно лишь одно - под капотом у «Модерны» расположится атмосферный двигатель V12 собственной разработки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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